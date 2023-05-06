Российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Химками» назначить пенальти в ворота подмосковного клуба на 97-й минуте игры. Напомним, сегодняшнюю встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Тут может только возникнуть вопрос к игроку «Химок», который срубил Тюкавина в штрафной площади. Зачем надо нарушать правила на последних минутах в такой ситуации? Был чистый игровой фол.

Сегодня сфолил Голубович, но обычно Идову в «Химках» грешит этим. Бывает, момент в стороне от ворот заканчивается, а он необоснованно нарушает правила и привозит. Раньше говорили, что в таких случаях защитники сплавляют игру, а теперь принято считать, что ошибаются», - сказал Хусаинов.