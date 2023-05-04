Уилкшир: «Я всегда готов прийти на помощь «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о результатах московской команды в нынешнем сезоне.

После 25 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков. До конца турнира «бело-голубым» осталось провести пять матчей.

По мнению австралийца, «Динамо» имеет в своём составе фантастических игроков, которые выступают не на своём уровне. Уилкшир заявил о готовности помочь своему любимому клубу, если руководство «Динамо» захочет его пригласить.

«Динамо» — команда моего сердца. Если руководство клуба посчитает, что я могу чем-то помочь и сделают мне предложение, то я открыт и всегда готов прийти на помощь московскому клубу», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт в субботу, 6 мая, против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.