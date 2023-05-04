Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Динамо» войдёт в пятёрку по итогам сезона-2022/23.

«Йоканович тут при чём? Это же не он выходит на поле. В «Динамо» был недавно Шварц, ой как про него говорили! Ушёл в «Герту» - на последнем месте команда – выгнали. Если вы так говорите, то команда должна идти на третьем месте, но такого ведь не бывает. Это же не «Манчестер Сити», не «Барса». А что Йоканович сделает? У них команда, которая должна быть в пятёрке. Там она пока на своём месте, в принципе и должна там находиться. Спрашивать не только с тренера надо, а и с футболистов. Они играют, они главные действующие лица.

Я когда увидел, что «Динамо» в день столетия проиграло 0:2, был в шоке. В праздник можно как-то через не могу поиграть? Это слово через не могу уже у многих нет», — сказал Мостовой.

Московское «Динамо» после 25 туров набрало 39 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. От пятого места, на котором находится «Ахмат», команду отделяет одно очко.