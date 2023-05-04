Талалаев рассказал, почему решил возглавить «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, почему принял решение возглавить подмосковную команду.

Специалист отметил, что с руководством клуба были тяжёлые переговоры, ведь он не планировал работать в России до конца нынешнего сезона, однако были предложены идеи по развитию клуба и по возможностям для развития футбола.

«Плюс, это было подтверждено финансово. Плюс, это возможность развиваться с точки зрения тренерской практики. Мы заранее оговорили возможности стажировок и обучения», — заявил Талалаев в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что Талалаев возглавил подмосковный клуб через три недели после того, как прекратил сотрудничество с «Торпедо».