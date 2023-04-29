Мостовой считает, что «Динамо» стоит обратить внимание на Колыванова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

Напомним, вчера, 28 апреля, «бело-голубые» уступили «Факелу» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ. Отметим, что эта игра была приурочена к столетнему юбилею московского клуба.

По мнению Мостового, российским клубам следует доверять своим тренерам, а не полагаться на иностранцев, которые понимают, что отработают два года и уедут.

«Тот же Колыванов подходит по всем требованиям. Был выдающимся футболистом в «Динамо», десять лет играл в Италии. Сейчас уже много лет работает тренером. Выводил команды в Премьер-лигу. Но удивительно то, что его никто не рассматривает», — приводит слова Мостового Sport24.

Йоканович возглавил «бело-голубых» прошлым летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. На сегодняшний день «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.