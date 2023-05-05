Агент: «Лаксальт не планирует покидать «Динамо»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, уругвайский футболист, чей контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года, не планирует покидать команду в ближайшее время.

«У него ещё год контракта, и клуб может продлить его ещё на год — такая опция есть. Он не планирует покидать «Динамо» и абсолютно готов играть за команду», — цитирует Красоуски Sport24.

Напомним, Лаксальт перешёл в «Динамо» летом 2021 года из итальянского «Милана» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «бело-голубых» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.