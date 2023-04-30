Алексей Попов назвал самое слабое звено «Динамо»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о полузащитниках «Динамо» Денисе Макарове и Арсене Захаряне.

«Макаров — самое слабое звено команды, все портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы. Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льет девичьи слезы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Макаров принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и сделал один ассист. На счету Захаряна четыре мяча и семь голевых передач в 32 играх.

После 25 туров «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 39 очков.