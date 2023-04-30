Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов назвал самое слабое звено «Динамо»

30 Апреля 2023 • 17:32 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о полузащитниках «Динамо» Денисе Макарове и Арсене Захаряне.

«Макаров — самое слабое звено команды, все портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы. Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льет девичьи слезы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Макаров принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и сделал один ассист. На счету Захаряна четыре мяча и семь голевых передач в 32 играх.

После 25 туров «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 39 очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Попов Денис Макаров Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
0
1.68 4.30 4.70
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
1
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
18:40 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что «Спартаку» по силам завоевать серебро РПЛ
18:38 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Действительно Хохлов нас раскрепостил, дал больше свободы»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо перешагнул отметку в 100 результативных действий в РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:27 · Россия. Премьер-лига
Сенников предположил, сколько голов «Локомотив» забьёт «Химкам»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Мы рады, что смогли выиграть «Пари НН»
18:05 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» хочет продлить контракт с Садулаевым эксклюзив
17:47 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников выбрал между Халком и Малкомом
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в основе «Локомотива» на матч против «Химок»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» переиграл «Пари НН» - видео видео
17:32 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов назвал самое слабое звено «Динамо»
17:24 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о будущем Оганесяна в клубе
17:19 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал об изменениях в «Рубине» с приходом Рахимова
17:14 · Россия. Премьер-лига
Свинов высказался о шансах «Факела» остаться в РПЛ по итогам сезона
17:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» прокомментировал тяжёлую победу над «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем