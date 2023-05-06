В «Динамо» недовольны разными трактовками судей

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», после гостевой победы над «Химками» (1:0) дал комментарий по поводу судейства.

«Было бы здорово, если бы моменты одинаково трактовались. В нашем матче с «Краснодаром» этот же судья работал в качестве ВАР, когда нам забили гол. Игрок «Краснодара», по нашему мнению, мешал вратарю, но гол не отменили. А сегодняшний наш похожий гол отменили. Многие клубы РПЛ хотят, чтобы трактовки были одинаковыми», - сказал Гафин журналистам.

Следующий матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 14 мая, - против «Ахмата» на своём поле.