Александр Мостовой рассказал, почему у Захаряна случился игровой спад

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим видением игрового спада у молодого российского игрока Арсена Захаряна.

«На него, скорее всего, повлияла история с несостоявшимся трансфером в «Челси». Нашим молодым игрокам нужно быть поспокойнее, скромнее. Успех любит тишину», - рассказал Мостовой Metaratings.

Напомним, что Захарян во всех официальных матчах текущей зимы смог отличиться лишь один раз – это случилось 8 апреля в боевом матче против московского «Спартака» В Премьер-лиге – 3:3.

Зимой молодого игрока активно сватали сначала в лондонский «Челси», а затем в стамбульский «Галатасарай».

Байдачный высказался о спаде Захаряна