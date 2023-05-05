Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Химками».

- Чего ждёте от завтрашней встречи?

- Ничего не жду, команда «Динамо» абсолютно непредсказуема. Непонятно, когда она может выиграть, а когда проиграть. Стиля игры нет.

- Ждёте атакующего футбола?

- Не знаю, чего ждать от этого специалиста. До этого команду тренировал Сандро Шварц, мы с удовольствием ходили на стадион смотреть на выступление команды, а сейчас этого нет. Непонятно, во что играет Йоканович. Мне кажется, внутри коллектива нет сплочённости, что-то не так с психологией. Шварц был созидателем, Йоканович какой-то непонятный.

- А ожиданий от итогового места в турнирной таблице тоже нет?

- Команда займёт шестое место. Выше вряд ли, ниже может.

- А чего ждёте от «Химок» на финальном этапе чемпионата? Им предстоят тяжёлые матчи.

- Это ни о чём не говорит. У «Химок» запредельная мотивация, им нечего терять. Наверное, наш чемпионат этим и хорош. Непредсказуемостью.