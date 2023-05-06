«Химки» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Химки» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Химки - Динамо Москва
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Протокол игры
Митрюшкин Антон•Андраде Лео•Голубович Петар•Лысцов Виталий•Антич Никола•Скворцов Лев•Мирзов Резиуан•Гбане Мори•Бикел Жаниу•Гулиев Аяз•Долгов Александр
Шунин Антон•Скопинцев Дмитрий•Майсторович Милан•Даса Элазар•Фернандес Роберто•Фомин Даниил•Захарян Арсен•Норманн Матиас•Гагнидзе Лука•Гладышев Ярослав•Смолов Фёдор
06 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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