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«Химки» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн

06 Мая 2023 • 13:35 Комментировать
Химки
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Химки» и «Динамо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Химки0:0Динамо Москва
Митрюшкин АнтонАндраде ЛеоГолубович ПетарЛысцов ВиталийАнтич НиколаСкворцов ЛевМирзов РезиуанГбане МориБикел ЖаниуГулиев АязДолгов Александр
Запасные: Алхазов АлександрСадыгов ИльяГудиев ВиталийМелентиевич СтефанЧежия ИраклийГлавчич НеманьяГонсалес КристианРуденко Александр АлександровичГильерме МаркосХубулов Владимир
Шунин АнтонСкопинцев ДмитрийМайсторович МиланДаса ЭлазарФернандес РобертоФомин ДаниилЗахарян АрсенНорманн МатиасГагнидзе ЛукаГладышев ЯрославСмолов Фёдор
Запасные: Будачёв ИванСазонов СабаМакаров ДенисМаричаль НиколасЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейТюкавин КонстантинЛаксальт ДиегоЛещук ИгорьГрулёв ВячеславОсокин ДенисКутицкий Александр
06 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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