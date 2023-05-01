Байдачный высказался о спаде Захаряна

Бывший игрок столичного «Динамо» Анатолий Байдачный высказался об игре полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна.

«У молодых всегда спады. Задача тренера — вернуть амбиции игрока, заставить поверить в себя. Это всей молодёжи «Динамо» надо, там же талантливые ребята», — заявил Байдачный в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, Захарян остался в «Динамо» прошлым летом не из-за политических причин, выразив мнение, что такую информацию распространяют агенты для угнетения ситуации.

Напомним, что Арсен Захарян является воспитанником «Динамо», выступая в составе «бело-голубых» с 2020 года. Прошлым летом полузащитник был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за сложностей с оплатой трансфера.