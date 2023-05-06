Игрок «Химок» Антич сравнил уровни чемпионатов России и Беларуси

Полузащитник подмосковных «Химок» Никола Антич сравнил уровни чемпионатов России и Беларуси.

Футболист отметил, что уровень в России выше на три головы, а в Беларуси есть потолок зарплат, поэтому он и принял решение уехать, чтобы развиваться.

«Надеюсь, здесь я останусь надолго. Останусь ли я, если вылетим? Посмотрим, как будет развиваться. Надеемся, мы останемся в чемпионате», - приводит слова Антича Sport24.

29-летний сербский футболист принял участие в семи встречах Российской премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.

Ранее он выступал за солигорский «Шахтёр».