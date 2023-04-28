Колыванов – о вечернем поражении «Динамо»: «Это непостижимо уму»

Российский специалист, бывший динамовец Игорь Колыванов явно шокирован результатом «бело-голубых» в матче против «Факела» (0:2). Его клуб, напомним, посвятил столетнему юбилею, которое «Динамо» отметило 18 апреля.

«Что думаю об этом поражении динамовцев? Это просто уму непостижимо! Невероятные вещи происходят… Проиграть «Факелу» в юбилей - это просто нонсенс», - заявил Колыванов порталу Rusfootball, добавив, что теперь в клубе точно должны произойти некоторые изменения.

Напомним, что исход игры решил дубль нападающего воронежцев Георгия Гонгадзе. Он оформил его незадолго после старта второго тайма.