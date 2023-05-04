Байдачный: «Не буду говорить ничего плохого о Йокановиче»

Бывший игрок столичного «Динамо» Анатолий Байдачный высказался о работе Славиши Йокановича во главе «бело-голубых».

«Я не буду говорить ничего плохого о Йокановиче. Но, полагаю, «Динамо» должен тренировать отечественный специалист. Важно, чтобы он был квалифицированный, работал с полной самоотдачей. И добивался результата во славу нашего футбола», — заявил экс-нападающий москвичей в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, следующим тренером «Динамо» могут стать Юрий Сёмин или Валерий Газзаев, футбол под руководством которых, по словам эксперта, мог бы быть очень интересным. Также Байдачный считает, что многим тренерам тяжело проявлять себя за границей, пожелав Йокановичу удачи в сборной Сербии или в ведущем клубе своей родины.

Напомним, что Славиша Йоканович руководит «Динамо» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне «бело-голубые» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги за пять туров до конца.