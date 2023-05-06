Тюкавин: «Смолов - молодец, пусть забивает и продолжает»

Лучший футболист матча «Химки» - «Динамо» (0:1) Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростой матч получился. До последнего ждали развязку этой встречи. Как вы сами оцениваете тот эпизод, который привел к пенальти?

- Мы бежали в зону, центральный защитник сделал передачу за спину, Смолов хорошо поборолся и вроде скинул, я подобрал мяч, успел проткнуть, и мне наступили на ногу. Я сразу понял, что это пенальти.

- Тот факт, что Смолов обошел вас по голам в «Динамо», сейчас реализовав пенальти, на что-то влияет или нет?

- Да ничего страшного, молодец, пусть забивает и продолжает. Главное, чтобы команда выигрывала. Я заработал пенальти, он забил. Он молодец, поздравляю.

- Насколько тяжело было в такой игре появляться во втором тайме? «Химки» вообще глубоко оборонялись.

- Вот именно, что глубоко оборонялись, это очень тяжело, нужно было находить зоны. И вот этот момент, хорошо, что мы нашли и использовали по максимуму, забили и выиграли. Это самое главное.

- Складывается ощущение вообще по ходу сезона, что не все динамовские игроки получают удовольствие от того футбола, который показывают, плюс результаты - три победы в последних восьми турах. Какое ваше восприятие футбола Йокановича, всего того, что происходит лично у вас и у команды?

- Я думаю, это вопрос не по этой игре, правильно? Давайте этот вопрос оставим на потом.