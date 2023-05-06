Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин: «Смолов - молодец, пусть забивает и продолжает»

06 Мая 2023 • 16:19 Комментировать
Химки
0:1
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Химки» - «Динамо» (0:1) Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростой матч получился. До последнего ждали развязку этой встречи. Как вы сами оцениваете тот эпизод, который привел к пенальти?

- Мы бежали в зону, центральный защитник сделал передачу за спину, Смолов хорошо поборолся и вроде скинул, я подобрал мяч, успел проткнуть, и мне наступили на ногу. Я сразу понял, что это пенальти.

- Тот факт, что Смолов обошел вас по голам в «Динамо», сейчас реализовав пенальти, на что-то влияет или нет?

- Да ничего страшного, молодец, пусть забивает и продолжает. Главное, чтобы команда выигрывала. Я заработал пенальти, он забил. Он молодец, поздравляю.

- Насколько тяжело было в такой игре появляться во втором тайме? «Химки» вообще глубоко оборонялись.

- Вот именно, что глубоко оборонялись, это очень тяжело, нужно было находить зоны. И вот этот момент, хорошо, что мы нашли и использовали по максимуму, забили и выиграли. Это самое главное.

- Складывается ощущение вообще по ходу сезона, что не все динамовские игроки получают удовольствие от того футбола, который показывают, плюс результаты - три победы в последних восьми турах. Какое ваше восприятие футбола Йокановича, всего того, что происходит лично у вас и у команды?

- Я думаю, это вопрос не  по этой игре, правильно? Давайте этот вопрос оставим на потом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
4.70 3.90 1.75
Видео
Перерыв
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
4.00 3.70 1.92
Видео
06.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.57 4.20 6.00
Видео
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
17:28 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает, что сезон для «Динамо» потерян
17:23 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» недовольны разными трактовками судей
17:18 · Россия. Премьер-лига
Карасёв назначил сотый пенальти в матчах чемпионата России
17:13 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» ещё в первом тайме громит «Торпедо»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Динамо» Йоканович высказался о своей возможной отставке
17:08 · Россия. Премьер-лига
Талалаев остался недоволен затянувшейся пресс-конфиренцией Йокановича
17:07 · Россия. Премьер-лига
ЭСК вынесла решение по эпизоду матча «Спартак» - «Краснодар»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Врач «Динамо» прокомментировал травму Роберто Фернандеса
16:57 · Россия. Премьер-лига
Смолов обошёл Семака по голам в чемпионате России
16:55 · Россия. Премьер-лига
К 19-й минуте Тодорович оформил дубль в ворота «Торпедо»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Химок» Гбане признался, что очень расстроен из-за своего удаления в матче с «Динамо»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов — об удалении Гбане: «Я отказываюсь верить, что это случайность»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» быстро забил «Торпедо» благодаря отменному удару Тодоровича
16:45 · Россия. Премьер-лига
Шунин снова недоволен партнёрами – досталось двоим
Все новости
Рекомендуем