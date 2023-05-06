Йоканович: «Будем гнуть свою линию и бороться за победу»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Две победы в последних семи турах, тяжелое поражение от «Факела». В каком ментальном положении команда, насколько она готова бороться, особенно с учетом того, что у соперника сменился тренер?

- Конечно, настроение не самое лучшее, учитывая поражение, которое у нас было против «Факела», и поражения, которые у нас были до этого. Но мы готовы к игре и должны продолжать движение, должны двигаться. Мы понимаем то, что со сменой тренера «Химок» поменялся стиль игры. Они сейчас играют в более динамичный агрессивный футбол. Но мы будем гнуть свою линию и бороться за победу.

- Три изменения в составе. Понятно, что у Нгамалё травма, полученная с «Факелом». Как объясните остальные перестановки?

- дело в том, что, как вы знаете, мы проиграли две последние встречи, и у нас есть определенная обойма игроков. Соответственно, я принял решение сделать две замены, но также я хотел бы отметить: более важно не то, какие игроки начнут матч, а то, с каким результатом мы закончим. Соответственно, мне нужны будут все игроки. Нужен будет импульс тех игроков, которые начнут матч на скамейке запасных.