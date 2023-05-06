Хавбек «Химок» Гбане признался, что очень расстроен из-за своего удаления в матче с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане высказался после своего удаления в матче с «Динамо».

Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Подмосковный клуб играл в меньшинстве с 47-й минуты, Гбане был удален за вторую желтую карточку.

«Не могу никак прокомментировать свое удаление. Я безумно расстроен. Согласен ли я со второй желтой карточкой? Не хочу об этом говорить», — приводит слова Гбане Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.