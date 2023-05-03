Скворцов считает, что «Химки» сумеют сохранить прописку в РПЛ

Защитник «Химок» Лев Скворцов выразил надежду на то, что «красно-чёрные» не вылетят в Первую лигу по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ.

«Я думаю, всё будет хорошо насчёт того, что останемся. Дай бог, нужно выиграть оставшиеся матчи. Будет тяжело, но приложим все усилия», — цитирует Скворцова Legalbet.kz.

После 25 туров чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. От зоны стыковых матчей подмосковный клуб отстаёт на четыре балла. До конца турнира командам осталось провести по пять встреч.

Свой ближайший матч «Химки» проведут 6 мая против «Динамо». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.