Арбитр Сергей Карасёв назначил сотый пенальти в матчах чемпионата России, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп»

Сегодня, 6 мая, рефери обслуживал матч 26-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и московским «Динамо» и в дополнительное время ко второму после просмотра VAR назначил пенальти за фол на форварде столичного клуба Константине Тюкваине. Фёдор Смолов реализовал свой шанс и принёс победу «бело-голубым».

Стоит отметить, что по этому показателю Карасёв уступает только Владиславу Безбородову, который ставил на «точку» 104 раза.