Наставник «Динамо» Йоканович высказался о своей возможной отставке

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после победы над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

Успех в прошедшей игре позволил «бело-голубым» прервать двухматчевую серию поражений и подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. До конца сезона «Динамо» осталось провести четыре встречи.

«Моя цель, когда я приходил сюда, выиграть чемпионат. Я не в курсе об информации, которую сказал Гафин. Клуб примет решение после чемпионата», — сказал Йоканович после игры.

Йоканович возглавил «Динамо» летом прошлого года, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Ранее сербский специалист работал в чемпионатах Англии и Испании.