Дьяков: «Увольнение Йокановича — дело времени»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о будущем наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Мне кажется, увольнение Йокановича с поста главного тренера «Динамо» — это дело времени: если не сейчас, так в конце сезона или в ближайших турах. Как говорится, шайбе некуда деваться. Его дни в команде сочтены», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Как считает эксперт, «Динамо» остается просто доигрывать этот сезон, ведь борьба за медали после поражения от «Факела» (0:2) закончена, а из Кубка России команда уже вылетела.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 39 очков за 25 туров.