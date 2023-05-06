Кобелев считает, что сезон для «Динамо» потерян

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу «бело-голубых» над «Химками» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Динамо» контролировало ход матча. После удаления у «Химок» в начале второго тайма стало понятно, что они глубоко сядут у своих ворот. К сожалению, игра «Динамо» не такая острая, как хотелось бы. Но добились победы – это главное», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

При этом эксперт добавил, что для «Динамо» все равно этот сезон уже потерян, разницы между 4-8 местом нет. У команды нет лидера, который одним словом мог бы решать конфликты между футболистами, добавил Кобелев.

После финального свистка между игроками «Динамо» Даниилом Фоминым и Антоном Шуниным произошла конфликтная ситуация, которую пытался предотвратить Саба Сазонов.