Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Химками».

- Чего ждёте от завтрашней встречи?

- Лёгкая прогулка «Динамо» точно не светит, игры от ножа тоже не будет. «Химки» будут играть вторым номером и ждать осечку соперника, а «бело-голубые» плохи в позиционной атаке. Интересно будет посмотреть, как сложится игра.

- То есть «Химки» сядут в автобус?

- Да, и будут пытаться как «Факел» и «Нижний Новгород» контратаковать «Динамо». Воронежцам это удалось, а «Нижний Новгород» подвели ошибки защитников и вратаря. Талалаев возьмёт на вооружение такую же тактику.

- А «Химки» он оставит в РПЛ?

- Надежда умирает последней, нужно всегда верить до последнего. Может, останется, тренер у команды интересный, будем за ним наблюдать. По крайней мере, теперь можно нормально следить за жизнью клуба.

- По игровым причинам или из-за прихода Талалаева?

- По всем причинам. За Талалаевым интересно следить как за медиаперсоной.

- Можете назвать его системным тренером?

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- Однозначно. У него в каждом клубе была своя идея, но не всегда получалось её реализовать. В «Ахмате» он пытался играть первым номером, в «Торпедо» играл вторым, всегда отталкивался от своих ресурсов.