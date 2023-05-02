Гранат высказался об игре Норманна за «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном уходе Матиаса Норманна из состава «бело-голубых».

«Раз «Динамо» не проявляет заинтересованность в Норманне, значит футболист не проявил себя в клубе. Если бы он был одним из ключевых игроков, думаю, ему бы предложили продлить контракт», — заявил экс-защитник сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, норвежец не смог проявить себя из-за череды травм и неудачных матчей.

Напомним, что Матиас Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». На его счету 12 матчей в рамках всех состязаний в нынешнем сезоне, в которых игрок не отметился результативными действиями.