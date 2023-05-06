Радимов — об удалении Гбане: «Я отказываюсь верить, что это случайность»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал красную карточку, полученную полузащитником «Химок» Романом Мори Гбане в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

Эксперт предположил, что 22-летний ивуариец удалился специально, назвав такой поступок футболиста умышленным вредительством своей команде.

«Это выглядит как абсолютно умышленное вредительство собственной команде. Игроки «Химок» осведомлены о том, какие коэффициенты на их удаления дают букмекеры? Я отказываюсь верить, что это случайность и я не хочу, чтобы из людей делали дураков!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Победа в прошедшей игре позволила «Динамо» набрать 42 очка и подняться на пятое место турнирной таблицы. «Химки» же продолжают с 17 баллами в своём активе занимать предпоследнюю 15-ю строчку.