Йоканович покинет «Динамо» по окончании сезона

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации Sport24, руководство «Динамо» не планирует продлевать контракт с сербским специалистом. Напомним, срок действующего соглашения рассчитан до конца июня нынешнего года.

Отмечается, что Йоканович рассчитывает вернуться на родину, где он может возглавить «Партизан» или национальную сборную Сербии. Кроме того, сообщается, что тренер может продолжить свою карьеру в Катаре или Саудовской Аравии.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» летом прошлого года. После 25 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.