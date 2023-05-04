Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович покинет «Динамо» по окончании сезона

04 Мая 2023 • 13:18 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации Sport24, руководство «Динамо» не планирует продлевать контракт с сербским специалистом. Напомним, срок действующего соглашения рассчитан до конца июня нынешнего года.

Отмечается, что Йоканович рассчитывает вернуться на родину, где он может возглавить «Партизан» или национальную сборную Сербии. Кроме того, сообщается, что тренер может продолжить свою карьеру в Катаре или Саудовской Аравии.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» летом прошлого года. После 25 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
13:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» точно выиграет у «Спартака»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов рассказал, как важен Промес для «Спартака»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Йоканович покинет «Динамо» по окончании сезона
13:16 · Россия. Премьер-лига
В «Хапоэле» дали комментарий по будущему Сулейманова
12:54 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Акинфеев - легенда легенд»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможной работе тренера в академии «Арсенала»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Дай бог, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в матче против «Спартака»
12:08 · Кубок России
Нападающий «Акрона» Понсе: «Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России»
12:00 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» отреагировали на новость об интересе к Барриосу
11:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
11:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказался о матче «Зенит» - «Спартак»
11:36 · Кубок России
Ахметов объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Акрон» в основное время
11:31 · Россия. Премьер-лига
Семак и Карпин претендуют на награду лучшему тренеру РПЛ
11:22 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Рассчитываем на победу в Кубке России»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Есть опасения, что «Спартак» не попадёт в тройку»
Все новости
Рекомендуем