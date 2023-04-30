Григорян в недоумении от методов подбора тренеров руководителями клубов РПЛ

Бывший главный тренер владивостокского «Луча» Александр Григорян высказался о наставнике московского «Динамо» Славише Йокановиче.

Специалист заявил, что считает сербского тренера очень опытным специалистом, однако выразил недоумение методами подбора тренеров руководителями клубов элитного российского дивизиона.

«Неужели сложно детально проработать подбор специалистов? Нужно было понимать, как человек работает, какие стилевые особенности. Явно неподготовленное решение было. А мы видим, что теперь и игроки не подготовлены, даже функционально», - сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Эксперт уверен в том, что Йоканович не устраивает руководство динамовцев.