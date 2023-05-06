Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сегодняшних матчей РПЛ.

- «Химки» в самом конце упустили ничью во встрече с «Динамо». Как оцениваете этот результат?

- «Динамо» находится в кризисе. Это видно по тому, что происходит после игры. Уже второй матч подряд футболисты между собой высказывают недовольства. Тем более на поле. Если есть какие-то претензии, можно разобраться в раздевалке, чтобы это оставалось внутри команды. Понятно, что в коллективе нездоровая ситуация. Отсюда невнятная игра. Вроде, «Динамо» имеет преимущество, давит, удалили игрока у «Химок», поставили пенальти, Смолов его забил. Но по игре «бело-голубые» разваливаются на глазах. Надо что-то делать - менять тренера или игроков встряхивать. Так не годится.

- Может, это из-за отсутствия мотивации? По сути, «Динамо» уже не за что не борется. Забраться на третью строчку практически нереально.

- Ну, почему? Еще четыре игры осталось, и все может поменяться. Команды из первой тройки встречаются между собой. И потом, вы же играете для болельщиков.

- А что скажете о «Химках»?

- Если бы было чуть побольше мастерства, они могли вытащить этот матч. А так сказалось пенальти на последних минутах. У нас кризис защитников в чемпионате. Ни в каких клубах нет хорошей линии обороны. Честно говоря, и «Торпедо», и «Химки» в этом сезоне так начудили с футболом, со всеми интригами, переменами, что претендовать на что-то тяжело.

- Не верите, что «Химки» спасутся?

- В футболе все бывает, пока есть теоретические шансы. «Торпедо» возьмет и выиграет пять матчей и спасется. Сегодня «Факел» взял и одолел «Ростов», который борется за серебро.

- Нет ли какого-то осадка от этой победы «Факела», если проводить параллели с завтрашним матчем «Зенит» - «Спартак», ведь поражение «Ростова» дает возможность питерцам стать чемпионами в игре с принципиальным соперником?

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- След прослеживается. После матча «Спартак» - «Ростов» удаляют Карпина. Будь он на лавочке, неизвестно, как закончилась бы игра. Естественно был бы грамотный подсказ, еще что-то. Совсем по-другому команда себя чувствует, когда ею руководят.

- Еще и судью поменяли на эту игру, что тоже сейчас много обсуждается.

- Мы знаем, что если «Зенит» не выигрывает, где-то арбитры начинают помогать. Поэтому какой-то намек на след есть. Но если возвращаться к «Факелу», я бы хотел поздравить с первой победой Евсеева. Казалось бы, шансы на выживание потухли, а они взяли и обыграли «Динамо» и «Ростов», воспользовавшись шансом. Теперь немного выдохнули. Не скажу, что у воронежцев нет игры. Она просматривается, а результата не было. Сейчас пришел результат. Но мне непонятна смена главного тренера после победы над «Динамо». Зачем это было делать в конце сезона?

- Какой главный фактор поражения «Ростова» в матче с «Факелом»?

- «Ростов» ровно прошел дистанцию. Команда выплеснула много эмоций в матче со «Спартаком». «Ростов» постоянно находится в движении, в том плане, что страдает логистика. Команде постоянно куда-то надо ехать: то домой, то на выезд. Где-то накопилась усталость. Ребята молодые. Они не знают, как бороться за призовые места. Здесь тоже нужен определенный опыт. Ответственность давит. Отсюда ошибки. Конечно, сегодня не хватило Карпина.

- Каковы шансы ростовчан на итоговое второе место после этого тура?

- В последнем туре «Ростов» играет с ЦСКА, и там все может решаться. «Армейцы» завтра встречаются с «Оренбургом», а в 28-м туре - со «Спартаком». Самое главное – надо брать свои очки. Когда все зависит от тебя, это лучше, чем от других.

- «Торпедо» крупно уступило «Ахмату», 1:5. Здесь все по делу?

- В обороне у автозаводцев просто проходной двор. Нельзя играть с такими огрехами в каждой встрече. «Торпедо» – это не команда РПЛ.

Елена Григорьевская