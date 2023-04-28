Пименов: «Факел» заслуженно победил»

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов подвёл итоги сегодняшнего провального матча «бело-голубых» против «Факела». Москвичи, напомним, уступили воронежцам в матче, посвящённом столетнему юбилею и даже ни разу не забили – 0:2.

«Факел» победил заслуженно, а «Динамо»? Тут даже сказать нечего. У них в каждом компоненте игры проблемы», - признался Пименов в эфире «Матч ТВ», добавив, что столетний праздник получился с горчинкой.

Однако по мнению эксперта динамовцам прямо сейчас нет смысла менять тренера, так как до конца текущего сезона «бело-голубым» осталось провести всего лишь пять игр.

В следующем туре Премьер-лиги «Динамо» встретится с еще одним аутсайдером турнира в лице подмосковных «Химок».

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