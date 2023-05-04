Уткин: «Всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о результатах «Динамо» в весенней части сезона.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «бело-голубые» уступили воронежскому «Факелу» (0:2). Эта игра была приурочена к столетнему юбилею московского клуба. Отметим, что ранее динамовцы вылетели из Кубка России, уступив в 1/2 финала Пути регионов «Акрону» (0:0, 1:4 — пен).

«Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души.

Это интересно — пройти «Зенит» в Кубке России и проиграть «Акрону»; сыграть в матче столетия с одной из слабейших команд РПЛ и проиграть. Даже не знаю, с чем это сравнить», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

После 25 туров РПЛ «бело-голубые» набрали 39 очков, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице.