Шунин снова недоволен партнёрами – досталось двоим

Во время недавнего матча Премьер-лиги против «Факела» между футболистами «Динамо» – Антоном Шуниным и Дмитрием Скопинцевым – произошла стычка. Теперь, спустя восемь дней, голкипер «бело-голубых» снова остался недоволен партнёрами. К счастью, на этот раз обошлось без физического воздействия. Шунин просто накричал на Диего Лаксальта и Даниила Фомина после финального свистка. На этот факт обратил внимание телеграм-канал «Первоспортивный».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Химки» на выезде с минимальным счётом 1:0. Забить гол команде Славиши Йокановича удалось в концовке поединка.

Следующий матч «Динамо» проведёт 14 мая – против «Ахмата» на своём поле.