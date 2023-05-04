Агент высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Динамо»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, высказался о будущем своего клиента.

По словам Йоксимовича, сербский специалист не возглавит «Динамо», несмотря на то, что нынешний наставник «бело-голубых» Славиша Йоканович, скорее всего, покинет клуб ближайшим летом.

«Если честно, я впервые слышу, что Николич может возглавить «Динамо». Это неправда», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее Йоксимович заявлял, что будущее Николича, который сейчас находится без клуба, определится в мае. Напомним, что в 2021 году сербский наставник привёл «Локомотив» к победе в Кубке России.