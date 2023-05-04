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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Динамо»

04 Мая 2023 • 15:42 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, высказался о будущем своего клиента.

По словам Йоксимовича, сербский специалист не возглавит «Динамо», несмотря на то, что нынешний наставник «бело-голубых» Славиша Йоканович, скорее всего, покинет клуб ближайшим летом.

«Если честно, я впервые слышу, что Николич может возглавить «Динамо». Это неправда», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее Йоксимович заявлял, что будущее Николича, который сейчас находится без клуба, определится в мае. Напомним, что в 2021 году сербский наставник привёл «Локомотив» к победе в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Деян Йоксимович Марко Николич
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