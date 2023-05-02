Силкин считает, что Смолов ещё может помочь «Динамо»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем форварда Фёдора Смолова в стане «бело-голубых».

«Будущее Смолова? Опытные игроки всегда нужны команде, особенно учитывая то, что в «Динамо» их практически нет. Думаю, что он еще может помочь команде, но у «Динамо» сейчас нет игры, это главное», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 27 матчей с учетом всех турниров, в которых забил десять голов и записал на свой счет пять результативных передач. Действующий трудовой договор Смолова с «Динамо» истекает летом 2024 года.