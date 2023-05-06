Дьяков: «Победа над «Химками» ничего не даёт «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал победу «бело-голубых» над «Химками» (1:0) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Эта победа ничего не дает «Динамо», а «Химки» потеряли очко на последних секундах матча. Возможно, оно бы им где-то пригодилось, но я мало верю в их спасение. Игра в исполнении «Динамо» была не самая зрелищная», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

После 26 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 42 набранных очка. «Химки» находятся на предпоследней строчке, набрав 17 зачетных баллов.