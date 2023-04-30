Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боков: «Йоканович потерял нити с командой, и игроки перестали его слышать» эксклюзив

30 Апреля 2023 • 14:15 Комментировать (1)
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Понятно, что Йоканочич является тренером «Динамо», но я не вижу здесь совместимости в том, что они проиграли в день столетия. Разумеется, что хотелось выиграть. Кстати, ЦСКА выиграл свой матч в юбилей. Я полагаю так, что Йоканович потерял нити с командой, не могу сказать, с чем это связано. В последнее время игроки перестали его слышать, и игры стали по сути не совсем яркие», — сказал Боков.   

Йоканович возглавляет «Динамо» с лета 2022 года. При нём команда вылетела из розыгрыша Кубка России и располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 25 туров.

При прошлом тренере Сандро Шварце «бело-голубые» заняли третье место в Премьер-лиге и дошли до финала Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Максим Боков РПЛ Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
52 мин
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
0
0
1.68 4.30 4.70
Видео
30.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
14:49 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Александр Жуков высказался о судействе в игре между «Спартаком» и «Ростовом»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Евсеев станет тренером «Факела» до конца дня
14:29 · Россия. Премьер-лига
Первый заместитель председателя Госдумы РФ Жуков поделился мнением о матче «Спартак» - «Ростов»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Рубина» Кабзе считает, что казанский клуб не должен играть в Первой лиге
14:06 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался о своём будущем в «Ахмате»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Всегда тяжело побеждать, играя против «Ростова»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Нам сегодня нужно в два раза больше терпения, потому что соперник хорошо играет в защите»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Разобрали «Оренбург», есть хорошие моменты, которыми мы должны воспользоваться»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Локомотива» Куликова высказался о будущем игрока в клубе
13:32 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Локомотив» хочет вернуть Мухина слухи
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:21 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» высказались о борьбе за выживание в нынешнем сезоне РПЛ
13:21 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» высказались о назначении Евсеева
13:11 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали о будущем Джанаева, Терехова и Жоазиньо в клубе
Все новости
Рекомендуем