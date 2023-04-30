Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Понятно, что Йоканочич является тренером «Динамо», но я не вижу здесь совместимости в том, что они проиграли в день столетия. Разумеется, что хотелось выиграть. Кстати, ЦСКА выиграл свой матч в юбилей. Я полагаю так, что Йоканович потерял нити с командой, не могу сказать, с чем это связано. В последнее время игроки перестали его слышать, и игры стали по сути не совсем яркие», — сказал Боков.

Йоканович возглавляет «Динамо» с лета 2022 года. При нём команда вылетела из розыгрыша Кубка России и располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 25 туров.

При прошлом тренере Сандро Шварце «бело-голубые» заняли третье место в Премьер-лиге и дошли до финала Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).