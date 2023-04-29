Булыкин назвал причину неудачных выступлений «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о будущем главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

Напомним, вчера, 28 апреля, динамовцы уступили «Факелу» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ и не смогли покинуть шестую строчку турнирной таблицы.

Булыкин уверен, что в ближайшее время сербского специалиста уволят для того, чтобы встрепенуть команду. Также эксперт отметил, что динамовцы оказались не готовы к концовке сезона физически.

«Всё так сложилось для «Динамо» из-за межсезонки. Когда команда проводит два месяца на сборах, ни один европейский специалист не понимает, что это такое, и не может правильно настроить команду. Как мы видим, у многих иностранцев случается такой провал», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 6 мая против «Химок». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.