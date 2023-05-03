Бышовец: «Мы переоценивали и переоцениваем Шварца»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о немецком специалисте Сандро Шварце, который в период с 2020 по 2022 год работал в московском «Динамо».

Напомним, что под руководством Шварца «бело-голубые» сумели выйти в финал Кубка России сезона-2021/2022, а также выиграть бронзовые медали чемпионата страны.

«Мы переоценивали и переоцениваем Шварца. Команда проявила себя хорошо, но концовка была проиграна. А ведь у команды были шансы побороться за золото», — цитирует Бышовца Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент Шварц находится без клуба. Последним местом работы наставника была берлинская «Герта», которую он покинул в апреле нынешнего года.

После 25 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.