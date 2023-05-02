В столичном «Динамо» планируют избавиться от уругвайского защитника Николаса Маричаля. Об этом стало известно сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру». Варианта у столичного клуба два – либо продать игрока, либо отдать в аренду.

Напомним, что Маричаль пополнил состав «бело-голубых» в конце прошлого лета. 22-летний футболист заключил контракт с клубом на пять лет. Предыдущим его клубом был уругвайский «Насьональ».

Однако если судить по текущему сезону, латиноамериканца вряд ли можно назвать игроков основы динамовцев – на его счету лишь 13 выходов на поле в Премьер-лиге и Кубке России.