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Петрушин: «Кержаков на Кипре просто провалился» эксклюзив

05 Мая 2023 • 07:23 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника «бело-голубых».

- Как вы относитесь к потенциальному назначению Кержакова на пост главного тренера «Динамо»?

- Честно говоря, я впервые слышу эту информацию, так что я ошарашен. После окончания чемпионата может случиться, что угодно. Как я понимаю, сейчас в «Динамо» могут оказаться Личка, Николич и вот Кержаков. В большей степени принятие решение по тренеру зависит от Желько Бувача. Думаю, он отдаст предпочтение иностранцам.

Да, у Кержакова есть положительный опыт работы в «Нижнем Новгороде», но на Кипре он просто провалился. Это не идёт ему в копилку. Думаю, предпочтение будет отдано более опытному тренеру. Задачи перед специалистом будут стоять самые высокие.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Кержаков Алексей Петрушин
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