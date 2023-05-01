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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин предположил, кто мог бы возглавить «Динамо» после Йокановича эксклюзив

01 Мая 2023 • 22:05 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, кто в ближайшее время может возглавить «бело-голубых».

- Я думаю, не будет Йокановича в новом сезоне, но вопрос в следующем: «Кто будет после него?» Понятное дело, что с Йокановичем команда провалила всё что можно: Кубок России и чемпионат, и игру в честь столетия клуба. Поэтому понятно, что его будут менять, другой вопрос, кем? Если бы был тренер у «Динамо» на замену сейчас, то он бы уже пришёл. Максимум он доживёт до конца сезона, но во всех клубах обычно увольняют тренеров после такого.

- Вы имеете непосредственное отношение к «Динамо», поэтому, хотелось бы узнать, кого вы хотели бы видеть на посту главного тренера?

- Я думаю, есть наши специалисты, которые могут возглавить «Динамо». Навскидку, конечно, трудно сказать. Но Черчесов очень недооценён в нашем чемпионате, но есть и другие специалисты, которые придутся «Динамо» лучше, чем иностранцы. Уже понятно, что тренеры из-за рубежа не понимают, как готовить футболистов после зимней паузы. Мы видим, что «Спартак» еле-еле вышел, «Динамо» тоже еле вышли из зимней паузы. Честно говоря, кто с этим не сталкивался, они просто не понимают, что это такое, — сказал Булыкин. 

Сербский наставник Славиша Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. Под его руководством команда вылетела из розыгрыша Кубка России и после 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов РПЛ Славиша Йоканович
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