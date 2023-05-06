Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол-Ру» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Химками».

- Вы можете назвать «Динамо» фаворитом?

- В первой части чемпионата я бы согласился с вашим тезисом, сейчас всё куда более туманно. Сегодня «Динамо» нестабильно в плане игры и отношения к своим профессиональным обязанностям. Команда может повернуть ход матча в свою пользу за счёт индивидуальных качеств определённых футболистов, а «Химки» показывают только старание, о результате пока говорить не приходится. Тем не менее, не скажу, что динамовцы точно победят.

- Думаете, Талалаев сохранит команду в высшем дивизионе?

- Он пытается сделать это за счёт своей харизмы и эмоций, команда потеряла много очков, а вышестоящие команды сохраняют небольшой очковый запас. Думаю, «Химки» вылетят и даже не примут участие в стыковых матчах.

- Дальше «Химок» ждёт возрождение и возвращение в РПЛ или угасание в Первой лиге?

- Они сами пока не знают, чего хотят. Команды регулярно покидают высший дивизион, но не всегда понятно, что за ними стоит. Иногда бывает сильная управленческая группа или финансовые вливания. Здесь же непонятная ситуация – постоянно увольняют тренеров, говорят о чём-то непонятном. Вдруг один из боссов может сказать, что ему надоело вкладывать в эту бесперспективную игрушку. Талалаев – самая сильная личность в этой телеге среди руководства и игроков. Мне представляется, что он самый крепкий орешек.