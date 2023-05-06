Булыкин: «Химки» подарили «Динамо» гол»

Бывший футболист российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что «Химки» не заслуживали поражения в игре с «Динамо», но проиграли матч из-за ошибок. Напомним, что итоги игры решил пенальти, который удачно исполнил нападающий Константин Тюкавин.

- «Химкам» не хватило пары минут. Тюкавин хорошо пошел в обыгрыш, и защитник «Химок» Голубович потерял концентрацию или устал. Он сфолил на Тюкавине, лишив свою команду одного очка, подарив три балла «Динамо», - цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» сыграют с московским «Спартаком».