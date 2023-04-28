Гафин объяснил сенсационное поражение «Динамо»

Дмитрий Гафин, представитель совета директоров московского «Динамо», похвалил сегодняшнего соперника динамовцев в лице воронежского «Факела», а также порассуждал о причинах сенсационного поражения.

«Сделаю комплимент «Факелу» - они молодцы, а наш результат сложился из множества факторов, это и игра футболистов на поле, и тренерские решения», - сказал Гафин «Матч ТВ», добавив, что «организационные выводы» после игры обязательно будут.

Напомним, прошедшая игра между «бело-голубыми» и воронежскими гостями завершилась на «ВТБ Арене» победой «Факела» с уверенным счётом – 2:0.

Ранее Гафин принёс извинения всем болельщикам московской команды.