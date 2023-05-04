Агент Йоксимович: «Йоканович очень хороший человек и тренер»

Известный сербский агент Деян Йоксимович высказался о работе главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

Агент назвал соотечественника хорошим человеком и тренером, но не смог объяснить неудачи «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Тяжело сказать, провалился ли Йоканович. Он очень хороший как человек: мы когда-то играли вместе, и я это точно знаю. Как тренер, думаю, он тоже хороший. Но почему такие результаты у «Динамо» — вопрос не ко мне», — цитирует Йоксимовича «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сербский специалист покинет «Динамо» по окончании нынешнего сезона. Напомним, Йоканович возглавил «бело-голубых» летом прошлого года. После 25 туров РПЛ динамовцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.