Талалаев – о судействе: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после минимальной победы над «Динамо» (1:0) дал эмоциональный комментарий.

Талалаев сказал, что он не согласен не только с назначением пенальти, но и с удалением футболиста «Химок». По словам тренера, ключевым в эпизоде с одиннадцатиметровым стало само назначение Карасёва на эту игру.

«Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите», - сказал Талалаев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Талалаев также отметил, что гордится выступлением своей команды в этом матче, несмотря на поражение.