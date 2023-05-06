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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три гола, удаление и всего 0:1 на табло: «Химки» на 6-й добавленной минуте проиграли «Динамо»

06 Мая 2023 • 16:03 Комментировать
Химки
0:1
Динамо Москва
окончен

«Химки» и московское «Динамо» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Арене Химки».

Протокол игры  
Химки0:1Динамо Москва
  90'Смолов Фёдор (0:1)
Митрюшкин АнтонГолубович ПетарЛысцов ВиталийАндраде ЛеоСкворцов Лев  24'Бикел ЖаниуГулиев Аяз 46' (Руденко Александр Александрович ( 46') Антич НиколаМирзов Резиуан 49' (Мелентиевич Стефан ( 49'  90') Гбане Мори  13'  47'Долгов Александр 75' (Хубулов Владимир ( 75')
Запасные: Алхазов АлександрСадыгов ИльяГудиев ВиталийЧежия ИраклийГлавчич НеманьяГонсалес КристианГильерме Маркос
Шунин АнтонДаса ЭлазарМайсторович МиланФернандес Роберто 35' (Сазонов Саба ( 35') Скопинцев Дмитрий 75' (Лаксальт Диего ( 75') Захарян АрсенНорманн Матиас 60' (Тюкавин Константин ( 60') Фомин ДаниилГагнидзе Лука 75' (Макаров Денис ( 75'  90') Смолов ФёдорГладышев Ярослав 75' (Кутицкий Александр ( 75')
Запасные: Будачёв ИванМаричаль НиколасЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьГрулёв ВячеславОсокин Денис
06 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

Пошли уже слухи об уходе Йокановича в конце сезона, дескать в «Динамо» недовольны его работой. Нужно Славише за оставшиеся туры хоть как-то выправить ситуацию, поднять клуб повыше в турнирной таблице, поэтому на матч с «Химками» его футболисты вышли серьёзно заряженными. Место в стартовом составе получил Ярослав Гладышев, который на первой же минуте мог счёт открыть.

Пошла подача с левого фланга, серия неудачных выносов в центр штрафной площади, после которых мяч отскочил к Ярославу. Гладышев моментально пробил под перекладину, но Антон Митрюшкин спас «Химки» от пропущенного гола. «Динамо» продолжило атакующую активность, неплохо поддавливало, однако следующую опасную атаку провело лишь на исходе получаса игры.

И вновь Ярослав Гладышев оказался на ударной позиции, на сей раз прошив Митрюшкина после заброса с фланга. Вот только Фёдор Смолов был в офсайде и находился на траектории полёта мяча. Арбитры ознакомились с повтором эпизода, отменив взятие ворот. На старте второго тайма уже хозяева сами решили помочь натиску «Динамо». Гбане в центре поля наступил на ногу Фёдору Смолову, схватил необязательную жёлтую карточку, которая стала для него второй. Удаление.

Гости усилили натиск, забив второй свой гол. Но и он засчитан не был. Теперь обменялись ролями Смолов и Гладышев: Фёдор добил мяч в сетку после суматохи во вратарской, а Ярослав за мгновение до этого попал в офсайд, заодно приняв активное участие в борьбе за мяч. Второй отменённый мяч немного надломил «Динамо». Опасные моменты пропали довольно надолго, Талалаев смог сбить темп матча своевременный перестановками.

Только в концовке матча после подачи с левого фланга Митрюшкин ошибся на выходе, оставив ворота пустыми. От головы Тюкавина мяч летел в створ, но Андраде сумел опередить и Смолова опередить, и с «ленточки» вынести. Так и выстояли бы «Химки» в меньшинстве, но на пятой добавленной минуте Голубович проявил слишком большое рвение в отборе, наступив на ногу Тюкавину. Арбитр указал на «точку», а Смолов чётко пробил с 11 метров – 0:1.

После двух поражений подряд сложнейшую победу добывает «Динамо» и слегка поправляет турнирное положение, поднимаясь на пятое место.

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