Три гола, удаление и всего 0:1 на табло: «Химки» на 6-й добавленной минуте проиграли «Динамо»

«Химки» и московское «Динамо» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Арене Химки».

Пошли уже слухи об уходе Йокановича в конце сезона, дескать в «Динамо» недовольны его работой. Нужно Славише за оставшиеся туры хоть как-то выправить ситуацию, поднять клуб повыше в турнирной таблице, поэтому на матч с «Химками» его футболисты вышли серьёзно заряженными. Место в стартовом составе получил Ярослав Гладышев, который на первой же минуте мог счёт открыть.

Пошла подача с левого фланга, серия неудачных выносов в центр штрафной площади, после которых мяч отскочил к Ярославу. Гладышев моментально пробил под перекладину, но Антон Митрюшкин спас «Химки» от пропущенного гола. «Динамо» продолжило атакующую активность, неплохо поддавливало, однако следующую опасную атаку провело лишь на исходе получаса игры.

И вновь Ярослав Гладышев оказался на ударной позиции, на сей раз прошив Митрюшкина после заброса с фланга. Вот только Фёдор Смолов был в офсайде и находился на траектории полёта мяча. Арбитры ознакомились с повтором эпизода, отменив взятие ворот. На старте второго тайма уже хозяева сами решили помочь натиску «Динамо». Гбане в центре поля наступил на ногу Фёдору Смолову, схватил необязательную жёлтую карточку, которая стала для него второй. Удаление.

Гости усилили натиск, забив второй свой гол. Но и он засчитан не был. Теперь обменялись ролями Смолов и Гладышев: Фёдор добил мяч в сетку после суматохи во вратарской, а Ярослав за мгновение до этого попал в офсайд, заодно приняв активное участие в борьбе за мяч. Второй отменённый мяч немного надломил «Динамо». Опасные моменты пропали довольно надолго, Талалаев смог сбить темп матча своевременный перестановками.

Только в концовке матча после подачи с левого фланга Митрюшкин ошибся на выходе, оставив ворота пустыми. От головы Тюкавина мяч летел в створ, но Андраде сумел опередить и Смолова опередить, и с «ленточки» вынести. Так и выстояли бы «Химки» в меньшинстве, но на пятой добавленной минуте Голубович проявил слишком большое рвение в отборе, наступив на ногу Тюкавину. Арбитр указал на «точку», а Смолов чётко пробил с 11 метров – 0:1.

После двух поражений подряд сложнейшую победу добывает «Динамо» и слегка поправляет турнирное положение, поднимаясь на пятое место.