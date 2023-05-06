Талалаев остался недоволен затянувшейся пресс-конфиренцией Йокановича

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 26-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и московским «Динамо».

После матча Андрей Талалаев остался недоволен затянувшейся пресс-конфиренцией наставника столичного клуба Славиши Йокановича.

Главный тренер подмосковной команды ждал своего коллегу 15 минут и заявил, что хотел бы поехать домой, зализывать раны.

«Наверное, надо еще полчасика подождать, пока расскажет, как феерично играло «Динамо». Надо же автографы дать, рассказать, как они играли. Мне очень понравилась их игра. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве», - приводит слова Талалаева журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» одержало победу благодаря голу с пенальти в исполнении Фёдора Смолова на 92-й минуте.