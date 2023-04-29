Булыкин: «Будущее Йокановича в «Динамо» сочтено»

Бывший форвард столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что нынешний тренер динамовцев Славиша Йоканович ни при каких условиях не продолжит тренерскую карьеру у руля «бело-голубых».

«Будущее Йокановича в клубе? Думаю, всё сочтено. После такого тяжело будет что-то говорить в его оправдание. Нельзя проигрывать никак в такие дни», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что прошедший матч «Динамо» посвятило столетнему юбилею команды – его в клубе отметили две недели назад – 18 апреля.

Теперь «Динамо» остаётся лишь достойно провести оставшиеся игры Премьер-лиги, в следующем туре московский клуб ожидает выезд в «Химки».

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