Гафин извинился перед болельщиками «Динамо»

Один из членов совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что ему очень стыдно за поражение «бело-голубых» от «Факела» (0:2) и принёс извинения болельщикам.

«Нам очень стыдно перед всеми в матче, который был так симпатично обставлен», - передаёт слова Гафина «Матч ТВ».

Напомним, что исход игры в начале второго тайма решил дубль форварда воронежцев Георгия Гонгадзе – сначала он замкнул ассист от Мохамеда Брахими, а после реализовал 11-метровый удар, назначенный за игру рукой в штрафной зоне Александра Кутицкого.

«Единственное, что можем сделать в данном случае, — это достойно завершить сезон», - с сожалением добавил Гафин.

Ранее поражение своей любимой команды прокомментировал знаменитый болельщик динамовцев Лев Лещенко.